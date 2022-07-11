Жители Тобольска решили, как преобразить сквер Выпускников и бульвар Менделеева

3120 тоболяков выразили мнение о том, какие преобразования они хотели бы видеть сквер и бульвар в 7-м и 9-м микрорайонах в окончательном варианте в ходе общественных обсуждений по предложенных проектам в рамках программы "Тобольск настоящий".

По мнению представителей ТОСов близлежащих микрорайонов, советов общественности, школ и спортивных учреждений, бизнес-сообщества и горожан, в будущем на территориях нужно высадить хвойные деревья, чтобы даже в зимнее время они были красочными и зелеными, на бульваре необходим общественный туалет, а в сквере Выпускников побольше игровых элементов. Кроме того, тоболяки попросили увеличить в 7-м микрорайоне площадь для проведения общественных мероприятий, в том числе для установки новогодней ёлки и создания большого зимнего городка.