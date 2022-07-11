Тюменских школьников приглашают на акцию "Культурная суббота. Танцы народов России детям"

16:00 11 июля 2022
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12 июля на портале культурадляшкольников.рф будут представлены обучающие видеоролики, подготовленные ведущими танцевальными коллективами страны специально для участников акции.

По итогам мастер-классов с 15 по 17 июля школьникам предлагается записать танцевальные видео в народных костюмах и выложить в соцсети "ВКонтакте" с хештегом #культурадляшкольников и #культурнаясуббота.

Лучшие видеоролики опуликуют на портале культурадляшкольников.рф в разделе “Ты в КДШ”.

 

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