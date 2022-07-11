Тюменских школьников приглашают на акцию "Культурная суббота. Танцы народов России детям"

12 июля на портале культурадляшкольников.рф будут представлены обучающие видеоролики, подготовленные ведущими танцевальными коллективами страны специально для участников акции.
По итогам мастер-классов с 15 по 17 июля школьникам предлагается записать танцевальные видео в народных костюмах и выложить в соцсети "ВКонтакте" с хештегом #культурадляшкольников и #культурнаясуббота.
Лучшие видеоролики опуликуют на портале культурадляшкольников.рф в разделе “Ты в КДШ”.
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