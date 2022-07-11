Курсанты ТВВИКУ отправились в экспедицию по местам Ермака

В Тюмени стартовала военно-патриотическая акция, которая проходит по местам экспедиции дружины атамана Ермака, организатором мероприятия выступило Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, которое отмечает 65-ю годовщину со дня образования.

Специалисты училища детально проработали комбинированный маршрут со сплавом на пароме по рекам Тура, Тобол и Иртыш от Тюмени до Тобольска. Курсанты проведут в муниципальных образованиях по пути следования акции возложения цветов к мемориалам воинов, погибших при защите Отечества, а также выставку современных средств инженерного вооружения и экипировки.

Представители военно-патриотических клубов Тюмени, казачество и участники детско-юношеского движения "Юнармия" поддержали курсантов и пришли сегодня на старт акции, сообщает администрация города.