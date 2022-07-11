Курсанты ТВВИКУ отправились в экспедицию по местам Ермака

12:38 11 июля 2022
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В Тюмени стартовала военно-патриотическая акция, которая проходит по местам экспедиции дружины атамана Ермака, организатором мероприятия выступило Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, которое отмечает 65-ю годовщину со дня образования. 

Специалисты училища детально проработали  комбинированный маршрут со сплавом на пароме по рекам Тура, Тобол и Иртыш от Тюмени до Тобольска. Курсанты проведут в муниципальных образованиях по пути  следования акции возложения цветов к мемориалам воинов, погибших при защите Отечества, а также выставку современных средств инженерного вооружения и экипировки.   

Представители военно-патриотических клубов Тюмени,  казачество и участники детско-юношеского движения  "Юнармия" поддержали курсантов и пришли сегодня на старт акции, сообщает администрация города.

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