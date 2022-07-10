Гипертония приходит неожиданно, напоминают тюменцам

Ощущение жара в лице, шум, переходящий в звон в ушах или стук в висках, головокружение, учащенный пульс, чувство нехватки воздуха и тошнота могут говорить о повышении давления.

Врач оперативного отдела скорой медицинской помощи Ольга Тарасова рекомендует в такой момент не волноваться и вспомнить методы самопомощи.

- Если есть тонометр, измерьте артериальное давление. Откройте окно для притока свежего воздуха. Лягте, приподняв голову и верхнюю часть туловища, или сядьте в кресло, на диван или стул, - рассказала специалист изданию "Тюменская область сегодня".

Она добавляет, что на затылок и на лоб можно положить смоченное в холодной воде полотенце. Минут на 15-20. Это облегчит головную боль.

- Примите лекарства, назначенные лечащим врачом и не вставайте после этого не менее получаса. Если приступ случился впервые, выпейте успокаивающие препараты: валокордин, корвалол или капли Зеленина, - дает эксперт основные рекомендации.

Через 15-30 минут артериальное давление начнет снижаться, это продлится до 2-3 часов. Нельзя снижать его резко, особенно в пожилом возрасте. Это может привести к сосудистым нарушениям или к потере сознания. К нормальным цифрам оно должно возвращаться до шести часов после приема лекарственных препаратов. Если через полчаса после принятия лекарственных средств самочувствие ухудшится: усилится головокружение, головная боль, появится рвота, то нужно вызвать врача.

- Успешное лечение артериальной гипертензии во многом зависит не только от врача и лекарств, но и от отношения пациента к заболеванию, намерения четко выполнять рекомендации. Если человек не принимает назначенные препараты регулярно, артериальное давление может подняться внезапно, когда он работает на садовом участке, загорает на пляже или употребляет алкоголь, – разъясняет врач.

Она рекомендует не заниматься самолечением, а обращаться в поликлинику. Медикаментозная терапия требует подбора дозы индивидуально для каждого пациента, а постоянное наблюдение у лечащего врача поможет правильно и своевременно скорректировать лечение, предупредит наступление гипертонических кризов и уменьшит риск развития осложнений.