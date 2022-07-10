На Цветном бульваре Тюмени пройдут фестивали в День города

Тюмень готовится отметить 436-летие. Праздничные мероприятия 30 июля развернутся на разных площадках во всех округах. На Цветном бульваре состоятся фестивали.

"Парад талантов" юных тюменцев развернет три сценических пространства: вокальное и хореографическое, цирковое и театральное. Свои таланты представят воспитанники школ искусств и студий Тюмени.

Также будет организована выставка работ учеников "Детской художественной школы им. А.П. Митинского" и школ искусств.

Кроме того, на Цветном бульваре пройдет фестиваль народного творчества "Тюмень мастеровая", где свои работы представят умельцы.

Праздничные мероприятия 30 июля будут проходить на набережной Туры, площадях 400-летия Тюмени, Солнца, у технопарка, в скверах Комсомольском, Депутатов, Крапивина, Моисеенко.

Ранее Вслух.ру сообщал, что в Гилевской роще состоится фестиваль колокольного звона, а в Заречном парке - "Сабантуй".

Закончится день праздничным фейерверком на набережной Туры. Официальный сайт празднования Дня города с полной программой будет доступен с 15 июля.