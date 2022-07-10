Врачи-гериатры позаботятся о здоровье пожилых тюменцев

Среди пациентов тюменских поликлиник, помимо детей и их родителей, за которых отвечают педиатры и терапевты, есть также бабушки и дедушки. За их самочувствием призван присматривать особенный доктор – гериатр, которые есть во многих поликлиниках Тюмени.

Направлять пациентов к нему могут любые врачи, как терапевты, так и, например, кардиологи, офтальмологи, неврологи и т.д. Они заполняют вместе с пациентом опросник, в котором отмечают симптомы типа потери веса, снижения слуха и зрения, проблем с передвижением, падения и т.д. Если набирается три или больше таких симптомов, значит, пациент нуждается в помощи гериатра, сообщает Дарья Ровбут, пресс-секретарь Городской поликлиники №5.

"Наших пациентов сейчас принимает врач-гериатр в филиале на Московском тракте, но скоро к нему присоединится еще один специалист в новом филиале на Вьюжной, – рассказывает Евгений Галлиардт, завотделением медико-социальной помощи взрослому населению городской поликлиники №5. – За полгода гериатр принял более 1300 пациентов. В том числе и на дому — маломобильных пациентов, ветеранов Великой Отечественной войны - таких к поликлинике прикреплено более сотни".

Он проводит осмотр и составляет индивидуальный план с рекомендациями для повышения качества жизни и хорошего самочувствия. Диета, средства реабилитации... Также доктор, после изучения списка принимаемых пациентом лекарств, может порекомендовать исключить, добавить или заменить какие-то таблетки. "Пожилые люди, как правило, принимают несколько препаратов одновременно, – объясняет завотделением. – Бывает, что какие-то два лекарства, например, можно заменить одним, более современным. Оптимизировать схему приема лекарств и, по возможности, снизить побочные эффекты – одна из задач врача-гериатра".