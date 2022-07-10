В Тюменской области сто почтовиков отмечены наградами

10 июля, в России отмечается День российской почты. В этом году профессиональный праздник отметят 3 500 почтовых сотрудников Тюменской области.

В коллективах пройдут праздничные мероприятия и торжественные собрания, на которых будут чествовать лучших сотрудников Почты России, достигших высоких показателей и особых успехов в профессиональной деятельности.

- В 2022 году к награждению государственными, ведомственными и корпоративными наградами представлены 100 сотрудников филиала. Заслуженные ведомственные и корпоративные награды получат почтальоны, операторы, начальники почтовых отделений, водители, сортировщики и представители других почтовых профессий. Отдельные сотрудники получат также высокие награды от Тюменской областной Думы и президента России Владимира Путина, - уточнили корреспонденту Megatyumen.ru в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

91% всех регистрируемых почтовых отправлений жители региона получают с помощью простой электронной подписи. Благодаря этому время обслуживания клиентов в почтовых отделениях сократилось до 30 сек. За год таким образом адресаты получили 30 миллионов посылок и заказных писем.

Стремительно развивается сервис электронных заказных писем. Сегодня услугой "Знак онлайн оплаты" пользуются свыше 30 организаций: государственные ведомства, а также компании малого и среднего бизнеса.

Также с помощью цифровых технологий жители региона отправляют посылки и бандероли, предварительно оформив и оплатив их в мобильном приложении или на сайте компании. Сегодня каждая вторая посылка оформляется онлайн, а каждая четвертая предварительно оплачивается.

- Почтовая отрасль стремительно меняется: развивается и модернизируется сеть почтовых отделений, внедряются инновационные сервисы и услуги, востребованные у населения, повышается качество обслуживания клиентов, сокращаются сроки доставки почтовых отправлений. Все это – благодаря ежедневному и кропотливому труду наших сотрудников, их добросовестности и ответственности, доброму и внимательному отношению к людям, чьё уважение и доверие является главной ценностью почты. Накануне профессионального праздника искренне благодарю каждого за преданность и любовь к своему делу, профессионализм и личный вклад в развитие почты, – подчеркнул директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.