Тюменская автоинспекция заботится о безопасности юных участников движения

19:38 09 июля 2022
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В Тюменской области в этом году отмечается снижение детской дорожной аварийности более чем на 15 процентов. С начала года произошло 148 ДТП с участием детей, 2 ребенка погибли, 167 детей ранены.

Стало меньше пострадавших в ДТП юных пассажиров, пешеходов и велосипедистов. При этом только на 4% сократилось число наездов на детей на "зебрах", из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями травмированы 24 ребенка.

Под особым контролем автоинспекторов в этом году юные водители мототехники, число ДТП с их участием выросло на четверть. Чаще подростки садятся за руль мотоциклов без водительских удостоверений в сельских районах региона: в Тюменском, Исетском, Нижнетавдинском.

Мероприятия по обеспечению детской дорожной безопасности продлятся до конца летних каникул, они проводятся в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения".

Теги: ГИБДД Тюменской области
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