Зарплата в Тюменской области выросла на 8,6% за год

По уровню зарплат регион находится на третьем месте в УФО.

В Росстате проанализировали динамику уровня зарплат в регионах страны. Тюменская область занимает третье место в Уральском федеральном округе. С оперативными данными ведомства на 1 мая 2022 года ознакомился Вслух.ру.

В Тюменской области в апреле средняя номинальная начисленная зарплата составила 60 тыс. 39 рублей — на 10,8% больше, чем годом ранее. В январе-апреле 2022 года — 56 тыс. 923 рубля, прирост 8,6%.

Лидируют в этом рейтинге ЯНАО и ХМАО. Средние зарплаты за четыре месяца здесь составили 124 тыс. 388 рублей и 88 тыс. 36 рублей соответственно.

О других регионах УФО: в Свердловской области в январе-апреле в среднем начисляли по 51 тыс. 112 руб., в Челябинской области — по 46 тыс. 764 руб., в Курганской области — по 36 тыс. 813 руб.

В апреле средние зарплаты в УФО варьировались от 39 тыс. 563 руб. в Кургане до 130 тыс. 38 рублей на Ямале.