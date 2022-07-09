В Тюменской области приостановили действие ковид-ограничений

Ряд ограничений, вводившихся для предотвращения распространения COVID-19, приостанавливается в Тюменской области с 8 июля, сообщает информцентр правительства.

В регионе разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в помещениях государственных или муниципальных организаций.

Отменяется строгий противоэпидемический режим в медицинских стационарах.

Снимаются ограничения в деятельности предприятий общепита.

Утрачивают силу рекомендации, касающиеся соблюдения масочного режима и социальной дистанции на предприятиях и в организациях, местах массового пребывания людей, а также самоизоляции людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Действие этих и многих других ограничений приостановлено в регионе в соответствии с нормативными документами Роспотребнадзора.

Соответствующее постановление правительства Тюменской области подписал Губернатор Александр Моор.