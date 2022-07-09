Как защитить смородину от тли, рассказал тюменский садовод

Небольшие вздутия, разного характера и цветов на листьях смородины - тревожный знак. Значит, на растение напала галловая тля. Опытная огородница Нина Петрова утверждает, это настолько вредный паразит, что если вовремя не купировать куст, то можно помимо урожая, еще и попрощаться с растением.

- Обработку от тли произвести просто: в 20 литров воды засыпьте 6 столовых ложек соды, перемешайте, - поделилась Нина Ивановна. - При опрыскивании этим раствором уделите внимание всей листве. Нашатырный спирт тоже применяют для борьбы с тлей. Оно обладает едким запахом, который отпугивает насекомых.

Дачникам рекомендуют осторожно проводить опрыскивание, если смородина уже с ягодами. Многочисленные колонии вредителей нередко поражают растения несколько раз за сезон, поэтому внимательно осматривайте листву смородины, чтобы не допустить распространения тли. И одновременно устраняйте муравьёв, именно они разносят этих паразитов, сообщает АИФ-Тюмень.