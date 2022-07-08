Запись детей на бесплатные кружки и секции открыта в Тюменской области

Заявления по услуге "Запись на программу дополнительного образования" можно подавать не только через личный кабинет регионального навигатора допобразования, но и через Госуслуги.

Записать ребёнка может его законный представитель — родитель, усыновитель, опекун, попечитель. Возраст ребёнка, подходящий для данного кружка, указан в описании секции. Подробная информация о расписании, описании программы, адресе, преподавателях также размещена на портале.

Записаться можно на любые кружки и секции: бесплатные и платные, в том числе частные. Для этого нужны:

— паспорт заявителя;

— свидетельство о рождении ребёнка;

— СНИЛС ребёнка.

Заявление на запись в кружок рассматривают в течение 7 рабочих дней, но если есть вступительные испытания, срок зачисления может увеличиться до 45 рабочих дней.

"Запись на программу дополнительного образования" — массовая социально значимая услуга и в соответствии с указом президента РФ от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" должна быть доступна в электронном виде.