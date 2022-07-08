Тюменцы ко Дню семьи запустили в соцсетях ролик про то, что по-настоящему ценно

В Тюмени ко Дню семьи, любви и верности создали социальный ролик "Family is", в котором на примерах показали важность и ценность семьи.

Ролик "Family is…" создан лидерами молодежных команд и сообществ региона, инициаторами и создателями социальных проектов в разных направлениях от развития театра до популяризации семейных ценностей.

Герои видео на конкретных примерах показали важность и ценность семьи, обозначая, что для них может значить семья: правильно расставлять приоритеты, заботиться о близких, разделять увлечения друг друга, учить чему-то новому.

В съемках приняли участие куратор театральных проектов Молодежного театрального центра "Космос" Ольга Городиская, руководитель молодежного театра "Быть", детско-подросткогового театра "Быть для детей" Артем Васильев, солистка музыкального проекта Just Suzie, создатель и руководитель лаборатории для музыкантов M'uzLab и фестиваля "Музсходка" Сюзанна Иванова, предприниматель, наставник для подростков, автор подкастов о мужской психологии Артем Фомин. Также героями стали и члены их семей: жены, мужья, дети и родители.

С инициативой создания видео выступил тюменский общественник, семьянин и автор проектов, направленных на развитие традиционных семейных ценностей и популяризацию отцовства и директор тюменского центра "База героев" Николай Петренко. Именно он и привлек к участию в съемках лидеров молодежных сообществ региона.

Николай Петренко: