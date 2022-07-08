Моор пообещал тюменским контрактникам по 100 тысяч рублей

Военный комиссариат Тюменской области начал формировать на территории региона из числа жителей области несколько подразделений, из областного бюджета каждый получит по 100 тысяч рублей, написал губернатор в своем Telegram-канале.
"Я принял решение поддержать формирование подразделений из жителей Тюменской области и установить разовую выплату людям, заключившим контракт на службу в этих подразделениях, в размере 100 тысяч рублей. Эта сумма позволит землякам поддержать свои семьи, пока часть будет находиться на формировании и заниматься подготовкой и слаживанием. Многие военные, я знаю, тратят серьезные суммы на покупку дополнительного снаряжения и оборудования, это их право. Деньги можно использовать на любые цели", - сообщил Моор.
Глава региона поручил правительству области оперативно подготовить постановление, оно выйдет в ближайшие дни. Подавать заявления на службу в тюменских подразделениях можно уже сейчас. Выплату получат в том числе и те, кто уже принят на службу в эти части.
В контрактную службу набираются мужчины в возрасте до 50 лет, без проблем со здоровьем и законом, предпочтение отдается претендентам с техническими специальностями, водителям, механикам и тем, кто имеет опыт работы на БМП, БТР и танках.
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