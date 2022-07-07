Основной период ЕГЭ-2022 прошёл в штатном режиме

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев в ходе прошедшей во вторник пресс-конференции рассказал о предварительных результатах экзаменационной кампании ЕГЭ-2022.

В первую очередь глава ведомства отметил, что несмотря на все опасения, связанные с геополитической обстановкой и санкционным давлением на Россию, сбоев в проведении или переноса экзаменов не произошло.

Роста или снижения результатов ЕГЭ в условиях обновления контрольно-измерительных материалов (КИМ) в 2022 году не зафиксировано. ЕГЭ по всем предметам были обновлены в соответствии с ФГОС, по которым школьники обучались с 1 класса. В КИМ ЕГЭ были добавлены новые задания не на воспроизведение заученной информации, а на ее анализ, развернутое рассуждение и аргументацию.

"У меня были опасения, что результаты в этом году снизятся, но мы не видим, чтобы всё просело. Усредненные баллы поступающих в вуз в принципе не изменились", - заявил Анзор Музаев.

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова провела подробный анализ результатов по всем предметам. Она уточнила, что изменения 2022 года не стоит трактовать как усложнение: проверяемое содержание не изменилось и не вышло за рамки школьных программ, а сами изменения затронули от четырех до шести заданий в каждом предмете. "Детальный анализ нам еще предстоит провести в июле-августе, и к 1 сентября мы подготовим методические рекомендации для учительского сообщества на его основе", - сообщила она.

В Тюменской области для проведения ЕГЭ было задействовано 50 ППЭ, в которых более 10 000 выпускников средних школ сдали Единый государственный экзамен. За соблюдением правил во время экзамена следило 186 представителей родительского сообщества, 118 студентов педагогических специальностей, 192 работника регионального ситуационно-информационного центра, 206 членов Государственной экзаменационной комиссии Тюменской области. Нарушений процедуры проведения экзамена или технических сбоев во время экзаменационной кампании не происходило.

На сегодняшний день в регионе уже 48 стобалльных результатов у выпускников 11 классов, а также 1 стобалльный результат у выпускника, окончившего школу раньше.

Важно отметить, что и количество высокобалльных работ (от 80 до 99) больше, чем в прошлом году.

Окончательные итоги экзаменационной кампании этого года будут подведены позже, так как обработка результатов экзаменов, проходивших в резервные дни основного периода ЕГЭ-2022, ещё продолжается.