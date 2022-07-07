У тюменских выпускников 49 стобалльных результатов по ЕГЭ

В Тюменской области зафиксировано 49 стобалльных результатов ЕГЭ-2022, в том числе два принадлежат выпускнице прошлых лет - Асель Исалимова из Ишима на 100 баллов сдала двум предметам.

По решению губернатора, с этого года 100-бальники будут получать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, списки получателей формирует региональный департамент образования о 1 августа.

Единый государственный экзамен в Тюменской области в 2022 году сдавали 10 612 выпускников средних школ и 724 выпускника прошлых лет. Основной период ЕГЭ проходил с 26 мая до 2 июля.

Роста или снижения результатов Единого государственного экзамена в связи с обновлением контрольно-измерительных материалов не зафиксировано. Сейчас продолжается обработка результатов аттестаций, проходивших в резервные дни ЕГЭ-2022.