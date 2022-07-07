Дмитрий Артюхов провел прямую линию и ответил на важные вопросы

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии поделился итогами рабочего совещания, в рамках которого велось обсуждение оказания помощи Волновахскому району (ДНР). Округ возьмет на себя организацию отдыха почти для 500 детей из Волновахи. Первая смена из 140 ребят отправится в оздоровительные лагеря России уже в июле 2022 года.



"Когда нужно было осваивать Западную Сибирь, тысячи жителей Донбасса поехали строить наши города. Теперь наша очередь оказать людям всю необходимую поддержку. Ключевая цель — чтобы мирная, привычная жизнь вернулась в свое русло как можно скорее", - отметил Артюхов.



По его словам, дети оказались в очень тяжелой ситуации, поэтому очень важно их вытащить, дать другую картинку, провести через образовательные программы, а также познакомить с добрыми и открытыми ребятами с Ямала.



Также глава округа сообщил, что в этом году рекордное количество детей из Ямало-Ненецкого автономного округа – 8 тысяч – отдохнут в южных здравницах России. Из-за введенного ограничения на перелеты в некоторые регионы возникли сложности с логистикой, однако специалисты нашли решение. Детей на отдых доставят железнодорожным сообщением.



Детский отдых на южных курортах финансируется за счет бюджета Ямала.



Напомним, губернатор ЯНАО лично посетил Волновахский район, где своими глазами увидел разрушенную инфраструктуру. Дмитрий Артюхов решил оказать гуманитарную и финансовую помощь местным жителям, чтобы ускорить их возвращение к нормальной жизни.

В ходе прямой линии поступило более 1,5 вопросов. Главные темы, которые волнуют ямальцев, - авиасообщение, реновация жилищного фонда, здравоохранение, образование, детский отдых, туризм и ежегодный губернаторский пробег по районам и городам округа. Артюхов дал обещание отработать все поступившие запросы.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО