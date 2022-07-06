"Семья" проведет в Тюмени фестиваль на газоне

Региональный центр "Семья" приглашает тюменцев и гостей города 9 июля в экопарк "Затюменский" на самый семейный фестиваль - "На газоне". ⠀

Мероприятие подойдёт для любителей активного отдыха: в программе – творческие и кулинарные мастер-классы, игры с аниматорами, шоу мыльных пузырей, уличный кукольный спектакль и шоу-программа. Семьи смогут принять участие в квесте с увлекательными заданиями, получить крутые подарки и побороться за главный приз – гриль-барбекю для дачи и пикника.

Директор Регионального центра "Семья" Елена Перминова:

Мы приглашаем маленьких гостей и их родителей, чтобы зарядиться позитивом, насладиться свежим воздухом и весело провести время с родными и близкими. Мероприятие приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности. Семья и семейные ценности неразрывно связаны между собой и друг без друга не существуют, а мы так скучали по фестивалю, что с нетерпением ждем субботы и встречи с вами.

Фестиваль "На Газоне" проходит в четвертый раз, при поддержке департамента соцразвития Тюменской области, участие в нем бесплатное, время проведения - с 15 до 18 часов.