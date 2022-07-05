Открыт прием заявок на областную выставку-конкурс "Юннат"

Эколого-биологический центр Дворца творчества и спорта "Пионер" для начинающих естествоиспытателей проводит областную выставку-конкурс "Юннат". К участию приглашают школьников в возрасте 7-18 лет, выполнивших опытно-исследовательскую или проектную работу в области сельского хозяйства, агроэкологии или агротехнического творчества.

Выставка проводится по следующим направлениям:

"Юные тимирязевцы" (для обучающихся в возрасте от 7 до 13 лет)

Номинации:

- "Опытническое растениеводство";

- "Домашняя ферма".

"Будущие аграрии России" (для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет)

Номинации:

- "Современные технологии в агрономии";

- "Инновационные технологии в растениеводстве";

- "Перспективные технологии культивирования лекарственных и пряно-ароматических растений";

- "Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн";

- "Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство";

- "Умное сельское хозяйство и сити-фермерство":

- "Инженерия, автоматизация и робототехника";

- "Мой выбор профессии";

- "Зеленые" технологии и стартапы".

Заявка на участие в выставке и конкурсные материалы направляются до 26 августа на электронный адрес: ecobiocenter@pioner72.ru с пометкой "Заявка на выставку".

Работы победителей областного конкурса будут направлены в Москву для участия в заочном этапе Всероссийского конкурса "Юннат".

Мероприятие входит в перечень мероприятий регионального, окружного, межрегионального, всероссийского и международного уровней, по итогам которых информация о победителях вносится в региональную базу данных талантливых детей и молодежи Тюменской области.