Около двух тысяч тюменцев за неделю обратились к медикам по поводу присасывания клещей

В медорганизациях региона на 4 июля зарегистрировано 20 424 обращения граждан по поводу присасывания клещей, 1 976 из них зафиксированы на минувшей неделе, при этом 169 - у детей до 14 лет (в целом с начала сезона 3808).

Наибольшее количество присасываний за неделю зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе - 914 (8895), Ишиме и Ишимском районе - 139 (1667), Тобольске и Тобольском районе - 91 (2061), в Заводоуковском городском округе - 88 (1028).

В целом зарегистрировано 33 случая клещевого энцефалита и 24 боррелиоза, неделей ранее региональное управление Роспотренадзора сообщало о 19 и 20 больных соответственно.

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.

С начала эпидсезона 2022 года исследован от населения 2221 клещ, из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 44 (1,9 %) клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в 880 (39,6 %) клещах.