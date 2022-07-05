В Тюменской области 70 пар получат медали за любовь и верность

Медаль "За любовь и верность" получат 70 семейных пар, проживающих в Тюменской области.

Медали "За любовь и верность" вручаются ежегодно семьям, прожившим в браке 25 лет и более, получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившимся благополучия, обеспеченного совместным трудом и воспитавшим своих детей достойными членами общества.

6 июля награды будут вручены 14 семьям, проживающим в Тюмени и Тюменском районе. Еще 56 семейных пар будут чествовать в других муниципалитетах региона, в том числе по 4 семьи в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске.

В этом году День семьи, любви и верности, который отмечается в России с 2008 года, стал официальным по указу президента. Праздник появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Инициатива проведения Всероссийского дня семьи, любви и верности принадлежит властям города Мурома. Оргкомитет празднования возглавила президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева. Символом Дня семьи, любви и верности выбрана ромашка – полевой цветок, символизирующий чистоту отношений, любовь и верность.