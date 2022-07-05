Тюменцам предложили по 40-50 тысяч рублей за достоверную информацию о виновниках пожаров

Тюменские власти решили за достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров выплачивать вознаграждение, порядок таких выплат определено постановлением правительства Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор.

"У каждого ландшафтного пожара есть виновник. Чтобы его установить, нам нужна ваша помощь, земляки! За информацию о поджигателе предусмотрено 40 тысяч рублей. А тем, кто поможет задержать виновника – 50 тысяч рублей", - следует из поста губернатора в его Telegram-канале.

"Бесконтрольный отжиг, непотушенный костер и даже брошенный окурок приводят к серьезным последствиям. Уничтожаются тысячи гектаров полей, ландшафтные возгорания могут стать причиной возникновения лесных пожаров. Самое страшное – огонь может перекинуться на жилые постройки и привести к трагедии", отмечается в сообщении.

Для получения выплаты необходимо обращаться в департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. За анонимное сообщение выплата не положена, уточнили в правительстве области.