Мозаики тобольского художника признаны культурным наследием России

Мозаики тобольского художника-монументалиста Германа Черемушкина признали выявленными объектами культурного наследия России, в список попали панно "Солнце, воздух, вода" 1980 г. и "Дары Тобольского края" 1972 — 1973 гг..

Первое панно находится в спорткомплексе "Юбилейный", в микрорайоне Менделеево, 32, а второе — в зале ожидания железнодорожного вокзала, микрорайон Менделеево, 35.

По словам президента Российской академии художеств Зураба Церетели, мозаики являются олицетворением доблестного труда, благородства, совести, солидарности и гордости за нашу страну, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.