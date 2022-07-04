Тюменцы рассказали о своих модельных библиотеках коллегам из других регионов

В Красноярске 1 июля подвели итоги Всероссийского форума руководителей региональных проектных офисов по созданию модельных библиотек. Событие прошло при поддержке Министерства культуры РФ и Российской государственной библиотеки и объединило представителей библиотечного сообщества всей страны.

На пленарном заседании участники подняли несколько остро стоящих перед библиотечным сообществом вызовов: отставание немодернизированных библиотек от учреждений, участвующих в проекте, содержательное наполнение модельных библиотек на среднесрочную и долгосрочную перспективы в связи с постоянными изменениями реалий. Не менее яркими темами стало обсуждение разработки стандарта деятельности библиотек, клиентоориентированность, привлечение молодежи в библиотеки и особенности работы с детьми.

Тюменскую область на форуме представили начальник управления финансов и развития отрасли Департамента культуры Тюменской области Наталья Суковатая, директор Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева Ольга Адамович и руководитель Ресурсного центра по развитию библиотек Тюменской области Марина Егорова.

"Работа на форуме была интенсивной и очень плодотворной. Обсуждение профессиональных вопросов на заседаниях круглых столов позволило обменяться опытом, отметить свои достижения и определить направления для движения вперед. По итогам форума будет принята резолюция, над которой работают организаторы", - отметила директор Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева Ольга Адамович.

Напомним, в Тюменской области по модельному стандарту переоборудовано три библиотеки: Центральная городская, имени А.И. Васильева в Ишиме, Ситниковская сельская библиотека Омутинского района. До конца 2022 года обновление получит еще пять учреждений: молодежная, городская № 2 г. Ялуторовска, Боровская сельская библиотека Тюменского района, № 4 в Тюмени и Центр информационно-библиотечного обслуживания населения Омутинского района.