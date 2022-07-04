Краснодон получил очередную партию гумпомощи из Тюменской области

Тюменская область в рамках соглашения о сотрудничестве доставила в Краснодон более 20 т гуманитарной помощи, в партии - продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, оборудование для пунктов временного размещения граждан, вынужденно покинувших населенные пункты в связи с боевыми действиями. Кроме того, сотрудники МЧС по Тюменской области в рамках акции "МЧС России в помощь пожарным Донбасса" собрали и передали для своих краснодонских коллег пожарно-техническое вооружение, сообщает Луганский информцентр.

Гуманитарную помощь разгрузили "в трех точках".

"Краснодонский комплексный центр социального обслуживания населения получил продукты питания и средства личной гигиены для переселенцев, находящихся на территории города Краснодона и Краснодонского района. Личный состав Краснодонского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС ЛНР тюменские коллеги снабдили современной профессиональной амуницией и средствами пожаротушения. Также в состав гуманитарного груза вошли постельные принадлежности, строительные материалы, различное бытовое оборудование. Все это отправилось в социальное общежитие Краснодона и Краснодонского района, где в перспективе планируется размещение беженцев из Рубежного, Северодонецка, Попасной и других городов Республики", - пояснили в краснодонской администрации.

Глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко уточнил, что полученные стройматериалы используют на ремонте в социальном общежитии Молодогвардейска. "Будем восстанавливать санузлы, душевые, приводить наше общежитие в достойное состояние. Хочу сказать слова благодарности тюменцам за их неравнодушие, за то, что в такое тяжелое время они вместе с нами. Эта помощь улучшит уровень жизни в городе", - подчеркнул руководитель горррайонной администрации.