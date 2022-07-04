Спортивные школьники Тюменской области могут получить деньги за свои творческие работы

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В Тюменской области проходит заочный конкурс творческих работ среди воспитанников физкультурно-спортивных организаций региона. На конкурс уже подали заявки представители всех муниципальных образований региона. Самыми активными на данный момент являются участники из Тюмени.

Конкурсанты могут проявить свои творческие возможности в трех номинациях. Самые маленькие участники от 7 до 10 лет готовят рисунки на тему "Лето чемпионов", в которых могут рассказать о своих физкультурных увлечениях, достижениях, времяпрепровождении, впечатлениях и даже мечтах. Работа может быть выполнена в любой художественной технике. Так, например, воспитанница детско-юношеского центра "Авангард" города Тюмени Маргарита Соловьева рассказала в своей работе о занятии экстремальным видом спорта - езде на горном велосипеде по бездорожью и пересеченной местности.

Ребятам 11-14 лет организаторы предлагают вооружиться фотографиями, изображениями спортивной атрибутики, тематическими картинками и создать фотоколлаж "Мой спортивный край". Подростки могут использовать современные технологии и помощь фоторедакторов. Отлично справилась с этой задачей воспитанница детско-юношеской спортивной школы "Темп" Сладковского района Виктория Тесова.

Для проживающих в Тюменской области ребят в возрасте от 14 до 17 лет включительно проводится конкурс видеороликов #ZAспорт72. Конкурс предполагает две номинации: "Один день из жизни спортсмена" и "Пропаганда здорового образа жизни". К примеру, обучающийся МАОУ "Средняя школа № 1" из Ялуторовска Дмитрий Остяков уже снял видеоролик об одном из своих дней и с нетерпением ждет итогов конкурса.

Свои работы можно направлять до 1 августа 2022 года. Условия участия здесь. Победители получат 10 тысяч рублей. За второе место полагается 7 тысяч рублей, за третье – 5 тысяч. Также по итогам конкурса ребята могут быть включены в региональную базу данных талантливых детей и молодёжи в Тюменской области.