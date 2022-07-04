Московская художница закончит свою мозаику на заборе в центре Тюмени

Светлана Растебина из Москвы дополнит мозаичное панно на заборе на улице Челюскинцев, желающие помочь столичной художнице в создании арт-объекта могут зарегистрироваться на лабораторию, которая продлится с 4 по 25 июля.

Открытие лаборатории пройдет 4 июля в мультицентре "Контора пароходства": в 19:00 в большом зале. Светлана Растебина прочтет лекцию "Мозаичное искусство — история и современная мозаика", в 20:00 в холле состоится мастер-класс от тюменского художника Саши Привет по разрисовке керамических плиток акриловой краской. Вход свободный.

В остальные дни лаборатория пройдет в мастерской в центре Тюмени. Каждый день, кроме понедельников, все желающие будут создавать мозаику под руководством Светланы Растебиной. В конце июля панно появится на заборе на Челюскинцев. Сейчас там уже есть часть работы, которую художница создала во время фестиваля "Морфология улиц" в 2021 году. Она же будет курировать дальнейшее создание панно, чтобы забор получился в едином стиле и одной цветовой гамме.

Учредитель лаборатории — департамент по спорту и молодежной политике Тюмени, организатор — Тюменский городской многопрофильный центр. Проект победил в конкурсе на инициативное бюджетирование от администрации Тюмени — идею поддержали горожане.

"Морфология улиц" — проект, развивающий уличное искусство Тюмени. Он состоит из лаборатории и фестиваля паблик-арта, кэмпа для волонтеров, экскурсий и образовательной программы для горожан. За пять лет благодаря проекту на зданиях города появилось более 100 работ, в том числе от Светланы Растебиной.

Светлана Растебина — художница, создатель и идейный вдохновитель студии мозаики Rastebina в Москве. Работа в Тюмени — панно из серии "Архитектура" площадью 3,5х2 метра — ее первый проект в уличном пространстве.