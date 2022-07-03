Окучивать белокочанную капусту для хорошего урожая советуют тюменцам

Капуста нуждается в подкормках на всех стадиях развития и правильном уходе. Эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова рассказала изданию "Тюменская область сегодня", чем окучивать и как кормить белокочанную капусту.

– Целью окучивания является сохранение влаги в земле и развитие придаточных корней, чтобы растение получало усиленное питание. Это даст высокий урожай. Для всех сортов белокочанной капусты первое окучивание рекомендуется проводить через две недели после высадки в грунт. Окучивание проводят после полива либо после дождя, когда почва влажная.

Вторичное окучивание следует сделать через 3-4 недели после первого, но перед этим нижние листья обязательно убрать, чтобы избежать их загнивания. Капусту брокколи нужно окучивать каждую неделю по мере ее роста, при этом следите, чтобы высота грунта у основания была 5-6 см.

Цветную капусту окучивают дважды: первый раз через 10-14 дней после высадки в грунт, а следующий раз – во время появления соцветий и при достижении растениями возраста 40-50 дней. Нужно учесть, что если капуста растет на песчаной почве, то в окучивании она не нуждается. Также окучивание не проводят брюссельской капусте, брокколи и пекинской.

В период завязывания головок капусту следует подкормить калием, чтобы кочан был крепким, вкусным, с хорошей лежкостью. В качестве подкормки можно использовать настой золы либо минеральное удобрение (Калимаг, Монокалий фосфат). Капуста нуждается в таких микроэлементах, как кальций и молибден – они повышают устойчивость к грибным заболеваниям и отвечают за полноценное усваивание других питательных веществ.