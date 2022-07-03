Усть-Ламенский музей Голышмановского округа внесли в Федеральный реестр школьных музеев

Тридцать пять лет здесь собирают и хранят память о прошлом.

- Мы здесь бываем часто: на уроках истории или внеклассных занятиях. Помогаем проводить мероприятия, где рассказываем о наших известных земляках, показываем исторические вещи. В начальных классах я в музей редко заходила, но помню ощущение, как мне невероятно нравился каждый уголок, пропитанный стариной. Сейчас мы проводим по пять-шесть экскурсий в год. Можем организовать квест для детей, - рассказывает Елизавета Тихонова, ученица Усть-Ламенской школы.

Руководитель школьного музея Лариса Александрова, кандидат педагогических наук, вместе с юными краеведами собирают информацию о людях нашего села, баянистах и балалаечниках. Создали целую серию материалов по учителям-фронтовикам. Работают по диалекту родного края. Есть экспозиции о художниках, о поэтах нашего округа. Все материалы переведены в электронный формат и направлены в Федеральный реестр школьных музеев. Теперь сведения о нём можно найти на сайте Федерального центра детско-юношеского туризма. В Федеральный реестр внесены всего пять школьных музеев региона. Два из них – в Ишимском районе, по одному – в Армизонском, Сладковском районах и Голышмановском округе, сообщает Мегатюмень.