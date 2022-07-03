Нескучные каникулы приготовили тюменские музейщики

11 июля в детском центре "Музейляндия" (ул. Советская, 63) стартует второй летний модуль "Музейный сезон" - своеобразный лагерь дневного пребывания с дислокацией в музейном детском центре.

Темой второго модуля станет "Кукольный театр", который всегда дарит детям радость, привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой, воздействует на зрителей и таит в себе большие возможности.

Участники узнают историю создания театральных кукол, их виды, поучаствуют в театральных тренингах, увидят коллекцию кукол из фондов Музея Словцова и совершат путешествие в музеи города на двухэтажном автобусе.

Ребята от 7 до 12 лет – именно на такой возраст рассчитана программа модуля – до 22 июля все вместе разработают сценарий кукольного спектакля, изготовят кукол и декорации, а в завершении устроят показ готового спектакля.Дети будут заняты с 9:00 до 18:00. Организовано и питание от ресторации "Столица деревень". Стоимость: 13 250 рублей (на одного ребёнка); 12 250 рублей (для двух и более детей из одной семьи).

Более подробная информация по телефонам: 46-09-93 (доб. 150), 8 (919) 944-64-59.