Гран-при международного фестиваля получил спектакль тюменского "Ангажемента"

Спектакль "Вий. Легенда" тюменского театра "Ангажемент" завоевал Гран-при XV Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-plays" в Екатеринбурге. О главном посыле постановки и работе над ней Тюменской линии рассказал режиссер, преподаватель театральной академии в Санкт-Петербурге Ринат Кияков.

"Гоголем я занимался еще тогда, когда учился в театральной академии, хорошо знаю его тексты. Предложил этот материал Леониду Окуневу. Это было совместная сочинительская работа со всей постановочной командой и актерским составом "Ангажемента", ребята предложили больше сотни этюдов. До этого мы уже ставили вместе "Даму с собачкой", тогда я познакомился с коллективом, у нас очень хорошие отношения", - поделился Ринат Кияков.

В описании спектакля говорится, что фоном является отпевание Панночки, а центральной частью — частная история человека, Хомы Брута, ведущего тяжелый, мучительный диалог с самим собой, с собственной душой, живущего в постоянном ожидании смерти.

"Множество проблем происходили и происходят в России и в мире, и важно, что существует такая личность, как Хома Брут, который пытается справиться с темными силами, с сегодняшними проблемами и вызовами, но при этом остаться человеком. Спектакль про это: человеческая порядочность — это определяющее в нас", — прокомментировал Ринат Кияков.