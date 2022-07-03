Поддержать Тюмень в федеральном конкурсе можно в канун Дня города

Меньше месяца остается до Дня города. В канун долгожданного праздника жители могут поддержать областную столицу на федеральном конкурсе "Город России".

Ежегодное народное интернет-голосование проходит с 2012 года. Жители выбирают самый узнаваемый, привлекательный и символический мегаполис. Всего в списке 83 города. Тюмень сейчас на 22 месте, за нее отдано более 8,8 тысячи голосов.

Можно улучшить эти позиции. Для голосования необходимо пройти на официальный сайт конкурса город-россии.рф, выбрать Тюмень, собрать картинку и подтвердить выбор. Авторизации на сайте, учетной записи на госуслугах, подтверждения на мобильный телефон не требуется. Но есть ограничение: с одного IP-адреса принимается один голос в сутки.

Как сообщает Вслух.ру, собирать картинки и подтверждать можно до конца декабря, когда будут подведены итоги очередного года. Тем более что Тюмень регулярно находится в числе лидеров по благоустройству, качеству дорог, а также в рейтингах по социально-экономическим показателям.