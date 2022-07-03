"Лавка Добра" работает в тюменском центре "Семья"

С 2008 года в структуре регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" действует социальная служба "Лавка Добра". Ее задача - оказание помощи нуждающимся путем безвозмездной выдачи одежды, обуви и другие предметы первой необходимости, включая мебель, мелкую бытовую технику и др.

В доме 150 по ул. Амурской (г. Тюмень) организован пункт приема и выдачи вещей. За шесть месяцев 2022 года услугами службы "Лавка добра" воспользовалось более 400 человек.

С 2015 года на территории города Тюмени работает проект "Творить добро – просто!", который привлекает неравнодушных тюменцев к оказанию адресной помощи нуждающимся семьям с детьми.

Специалисты центра "Семья" создали "лист потребностей", где фиксируются заявки таких семей. Кому-то нужны детские кроватки или коляски, другим – обои для ремонта квартиры, чайник или постельное белье… Желающие помочь через руководителя проекта "Творить добро – просто!" согласовывают день и время посещения семьи для передачи благотворительной помощи, либо передают вещи или технику в социальную службу "Лавка добра". Доставить крупногабаритные вещи в семьи помогают сотрудники службы.

По материалам Регионального социально-реабилитационного центра "Семья" (г.Тюмень).