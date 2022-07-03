В Голышманово открылась выставка юной художницы

"Творческие искания" - персональная выставка юной художницы Елизаветы Бородиной открылась в Голышмановском краеведческом музее. Уникальная экспозиция объединила около 50 работ автора: портреты, пейзажи, натюрморты, а также копии картин известных живописцев. Она предпочитает писать в графике и пользуется акварелью. Елизавета учится в школе искусств с восьми лет, много занимается дома самостоятельно, проходит предпрофессиональную программу. Окончила третий класс художественного отделения. Помнит, что на своем первом рисунке изобразила радугу.

В дальнейшем собирается продолжить художественное образование в колледже или институте, склоняется к архитектуре. Мечтает спроектировать и построить здание компании современного формата в виде множества геометрических фигур. Картины Лизы Бородиной отражают её глубокий внутренний мир и его тонкое восприятие.

Педагог Светлана Лебедева называет ученицу талантливой и трудолюбивой. Говорит, что Лиза всегда добивается результата — ничего не оставляет на полпути, сообщает АИФ-Тюмень.