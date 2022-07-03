Самые активные студенческие сообщества награждены Студцентром региона

Перед Днем молодежи в группе Студцентра Тюменской области "ВКонтакте" провели голосование за самое популярное студенческое сообщество. Подписчики группы могли проголосовать за тех, кто часто проводит репетиции, собрания и тренировки в пространстве.

Первое место в номинации "Популярность" заняли два сообщества — "Волонтеры Победы" и "Волонтеры-медики". За них проголосовали более 750 человек. Международная организация AIESEC получила звание "Первопроходцы", так как именно ее участники провели первую встречу в Студцентре. В номинациях "Актив", "Суперкоманда", "Трудовые будни" и "Первая помощь" наградили разные Российские студенческие отряды. Звание "Заморский гость" получила ассоциация иностранных студентов ТюмГУ. Ребята из 29 студенческих объединений получили грамоты, мерч Студсовета Тюменской области и подарки от партнеров.

— Студенческий волонтерский отряд "Феникс" занимается социальной деятельностью. Мы получили награду в номинации "Добровольцы". "Феникс" осуществляет выезды в детский реабилитационный центр, помогает приютам для животных и принимает активное участие в различных мероприятиях от институтов в качестве волонтеров. Было очень приятно получить благодарность от Студцентра региона, потому что "Феникс" создан и продолжает свою деятельность исключительно по инициативе студентов, — поделилась своими мыслями Елизавета Кубышкина, волонтер отряда "Феникс" и член Студсовета Тюменской области в разговоре с корреспондентом Комсомольской правды-Тюмень.