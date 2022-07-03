"Умную гимнастику" для маленьких пациентов проводят в тюменской больнице

В Центре патологии речи и нейрореабилитации Областной клинической психиатрической больницы (г.Тюмень) с января 2021 года организованы занятия лечебной физкультурой по методике "Умная гимнастика". С мая 2022 года в занятиях по этой методике используют нейротренажеры.

Занятия проводит инструктор по ЛФК Динара Мирасова. С начала 2022 года умную гимнастику посетило порядка 30 детей в возрасте от четырех до десяти лет. "Эффективность составляет не менее 97%, у детей улучшается психоэмоциональное состояние, уменьшаются поведенческие нарушения, повышается уровень владения своим телом, улучшается двигательный паттерн, координация, коммуникация", – рассказала врач по ЛФК Вероника Пелконен.

Это эффективный вид помощи детям, имеющим различные неврологические заболевания и синдромы, в том числе расстройства аутистического спектра. Каждое из упражнений нейрогимнастики способствует возбуждению определенного участка мозга и включает механизм объединения мысли и движения, также способствует развитию координации движений. Методика позволяет выявить скрытые способности человека и расширить границы возможности деятельности его мозга.

Занятия "Умной гимнастикой" направлены на развитие межполушарного взаимодействия и связей, синхронизацию работы полушарий, развитие мелкой моторики, способностей, памяти и внимания, речи и мышления. Чтобы получить направление к специалистам Центра патологии речи и нейрореабилитации, прежде всего у ребенка должны быть определенные показания. Это может определить участковый педиатр и, при необходимости, он выпишет направление, уточнила Надежда Коробейникова, представитель пресс-службы Областной клинической психиатрической больницы (г. Тюмень).