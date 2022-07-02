Костюмы 19 века представили сотрудники Ялуторовского музея

25 июня Ялуторовск отметил свой 363 день рождения. В честь праздника сотрудники местного музейного комплекса приняли участие в традиционном конкурсном театрализованном шествии.
Музейщики представили на суд жюри, ялуторовчан и гостей города образы земляков из далекого XIX века, оставивших заметный след в истории и культуре малого исторического города Ялуторовска.
Тема "Декабристы и меценаты", представленная в ярких колоритных образах, целиком и полностью смогла отразить специфику праздничного шествия – "Малый город больших людей".
В праздничный день, наполненный духом истории, по улицам прошлись герои давно прошедшей эпохи, привлекая пристальное внимание прохожих. Многие из них смогли поближе рассмотреть костюмы и таким образом "прикоснуться" к прошлому ялуторовской земли.
По материалам Ялуторовского музейного комплекса.
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