Костюмы 19 века представили сотрудники Ялуторовского музея

20:36 02 июля 2022
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25 июня Ялуторовск отметил свой 363 день рождения. В честь праздника сотрудники местного музейного комплекса приняли участие в традиционном конкурсном театрализованном шествии.

Музейщики представили на суд жюри, ялуторовчан и гостей города образы земляков из далекого XIX века, оставивших заметный след в истории и культуре малого исторического города Ялуторовска.

Тема "Декабристы и меценаты", представленная в ярких колоритных образах, целиком и полностью смогла отразить специфику праздничного шествия – "Малый город больших людей".

В праздничный день, наполненный духом истории, по улицам прошлись герои давно прошедшей эпохи, привлекая пристальное внимание прохожих. Многие из них смогли поближе рассмотреть костюмы и таким образом "прикоснуться" к прошлому ялуторовской земли.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.

Теги: музей , Ялуторовск
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