Социальный фотопроект о любви родителей к детям создали тюменцы

Команда онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" совместно с психологом Еленой Караберовой подготовила фотопроект "Все ради твоего блага". С помощью фотографий тюменцы хотят показать, что любовь по отношению к детям должна быть здоровой и безвозмездной.

В фотопроекте пять снимков, каждый из которых показывает, как влияет отношение родителя на эмоциональное состояние ребенка. Команда проекта затронула несколько вариантов нездоровой модели поведения: гиперопека, детоцентризм, эмоциональное отстранение, попытка реализоваться через своего ребенка, формирование нездоровой самооценки. Все фотографии сопровождаются комментарием психолога о данной проблеме. На карточке к фотопроекту даны советы о том, как сформировать правильные и здоровые взаимоотношения со своими детьми.

"Родительство — это ответственность, которую надо нести ежедневно с рождения ребенка до его взрослого возраста. И то, какую норму отношения к ребенку покажет родитель, влияет на личность и будущую жизнь человека. Если родитель манипулирует, требует взамен, шантажирует любовью, то он не создает для ребенка базовых опор, и в будущем подросшему человеку может быть непонятно, на что опираться", — рассказала Moi-portal.ru психолог Елена Караберова.