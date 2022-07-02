Больше 20 видов деревьев и кустарников высажено в Тюмени

В тюменских парках и вдоль дорог высажены больше 20 видов деревьев и кустарников. У каждого своя функция, рассказали в "Леспаркхозе".
Некоторые деревья хорошо поглощают шум и пыль, поэтому их высаживают вдоль дорог. Другие кустарники не любят тень, а значит, в темное место их посадить нельзя.
"Учитываем много факторов: например, хвойники более тенелюбивые, соответственно, важно предусмотреть, с какой стороны они будут расти, будет ли попадать на них тень от дома", — пояснил "Вслух.ру" директор "Леспаркхоза" Сергей Нефедов.
В Тюмени растут, например, яблони и березы, которые способны выдержать сибирский климат. Тополя высаживают только беспухоносные.
"Тополя выбираем быстрорастущие. Они хорошо поглощают пыль, шум и углекислый газ. Много влаги выбрасывают в воздух", — рассказал Нефедов.
Кустарники в Тюмени в основном оформлены живой изгородью. Для этого отлично подходят блестящие кизильники — их высаживают в два ряда. Если за этим кустарником правильно ухаживать и вовремя подрезать, он проживет до 50 лет.
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