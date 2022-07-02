День рождения отмечает тюменская автоинспекция

3 июля служба Госавтоинспекции МВД России отмечает 86-летие.

ГИБДД Тюменской области сегодня – это около 1300 сотрудников, которые обеспечивают безопасность на дорогах региона, оказывают государственные услуги, занимаются надзорной деятельностью в области дорожной безопасности, пропагандируют соблюдение ПДД всеми участниками движения.

Самым большим подразделением ГИБДД в Тюменской области является полк ДПС.

Главной задачей службы остается обеспечение беспрепятственного движения транспорта и сохранение жизни всех участников дорожного движения. В этом году аварийная обстановка на дорогах области остается стабильной. С начала года произошло 1047 ДТП, в которых погибли 54 человека, 1425 ранены. По всем трем показателям удалось добиться хотя и небольшого, но снижения.

В связи с Днем образования Госавтоинспекции более двухсот сотрудников ГИБДД будут награждены ведомственными медалями, почетными грамотами, благодарностями, знаками отличия, сообщили в ГИБДД Тюменской области.