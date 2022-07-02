В Тобольске до 2030 года благоустроят несколько парков и скверов

В 7 микрорайоне обустроят сквер Выпускников. Новая зона отдыха с сетью пешеходных дорожек откроется уже в 2023 году. Здесь для горожан будут доступны велотрек и прокат велосипедов, а также трапы для скейта.

Порадует тоболяков и бульвар Д.И. Менделеева, который откроют в 9 микрорайоне на перекрестке ул. Менделеева и Комсомольского проспекта. Концепция предполагает три зоны: площадь с пешеходным фонтаном, имитирующим формулу химических соединений молекул, инсталляционную и прогулочную зоны. Здесь планируется выполнить озеленение и установить малые архитектурные формы.

Одним из масштабных проектов станет Менделеев-парк, который объединит в себе территорию бывшего Ландшафтного парка и лесного массива. Это будет экопространство с зонированием для спокойного отдыха горожан и гостей Тобольска. Площадка отлично подойдет для экстремальных видов спорта.

Помимо городских парков и скверов планируется благоустроить более 20 площадок в микрорайонах города. Их местоположение и наполнение определят сами жители в ходе рейтингового голосования.

"Благоустройство и создание среды в общественных местах, парках, скверах, придомовых территориях сегодня – это одна из важнейших потребностей жителей Тобольска. То, что мы видим для себя горизонтом 30-го года, это продолжение создания общественных пространств. Речь идет об Иртыш-парке, строительстве многофункционального культурного центра, продолжении работы с социальной инфраструктурой. И самое большое, самое сложное это, конечно, реставрация культурного наследия", - рассказал Дмитрий Конов.