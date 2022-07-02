Что делать, чтобы помидоры лучше завязывались, рассказали тюменцам

- На этапе цветения томатам необходимы калий и фосфор, - говорит опытная огородница Нина Петрова. - Если дефицита этих микроэлементов не будет, то соберёте урожай вкусных, сочных и крупных плодов. Чтобы завязи не опадали, используйте борную кислоту и монофосфат калия. Компоненты смешивайте в 10 литрах воды. Только бор предварительно растворите в небольшом количестве теплой воды. Такое удобрение вносится по листу.

Нина Петрова также посоветовала подкормить помидоры настоем древесной золы и борной кислоты. Он стимулирует обильное цветение, провоцирует интенсивное завязывание плодов, улучшает вкус плодов. На 10 литров воды добавьте литр золы и 2 грамма борной кислоты, сообщает АИФ-Тюмень.