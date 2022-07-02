Первый выпуск подкаста о талантливой молодежи сняли в Ишиме

Журналисты проекта "Всети" 2.0 сняли пилотный выпуск подкаста "Всё, как у людей" с жителями Ишима, которые не боятся трудностей маленького города и достигают высот.

Героиней первого выпуска стала Елизавета Дымникова — танцовщица, которая занимается бально-спортивными танцами на коляске. Лиза — обладатель призовых мест на всероссийских конкурсах. В подкасте говорится о личности главной героини, творчестве, семье и трудностях, с которыми она сталкивается.

— Подкаст "Все как у людей" связывает зрителя с такими же обычными людьми, которые не ограничивают себя масштабом города. Они не останавливаются, развиваются, действуют и меняют реальность, — комментирует Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме.

Создатели подкаста: Виктория Шпакович, Дарья Сметанина, Maria Narcissus, Дарья Саранчина, Кристина Коханская, Полина Ваганова, Софья Новикова и Алёна Васильченко, уточняет Комсомольская правда-Тюмень.