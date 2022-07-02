На месте строительства поликлиники в Каскаре побывал главврач ОБ №19

Строительство поликлиники ведется в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", средства выделены из бюджета Тюменской области.

На днях на площадке, где к концу 2022 года планируют построить поликлинику площадью 1375 квадратных метров, побывал главврач Областной больницы №19 (Тюменский район) Мигран Мартиросян.Новая поликлиника — это важное событие для всех, кто живет по Тобольскому тракту, а это более 22000 человек. Каскаринская поликлиника обслуживает население 12 населенных пунктов и одного детского дома, уточнила Людмила Гринфельд, представитель пресс-секретаря Областной больницы №19.

Поликлиника рассчитана на более чем 300 посещений в смену. Взрослое и детское отделения с отдельными входами будут оснащены самым современным оборудованием и мебелью. В отделениях будут обустроены кабинеты приёма участковых терапевтов и педиатров, хирурга и невролога, онколога и эндокринолога, кабинеты доврачебного приёма, прививочные и процедурные кабинеты. В структуре поликлиники предусмотрены кабинеты медицинской профилактики и раннего выявления заболеваний, функциональной и ультразвуковой диагностики. Также здесь будет работать дневной стационар, рентгеновский кабинет, кабинет флюорографии и маммографический кабинет.

"Мощная диагностическая база поможет пациентам получать качественные и оперативные медицинские услуги недалеко от места жительства", — отметил Мигран Мартиросян.