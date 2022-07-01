Семь проектов культуры получат гранты губернатора Тюменской области

По итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2022 году будет поддержано 7 проектов по направлению "Поддержка проектов в области культуры и искусства" на общую сумму более 3 млн рублей.

Наивысшую оценку экспертов получили:

инклюзивная арт-резиденция "БлагоТворю" региональной организации Всероссийского общества инвалидов.

конкурс детской рукописной книги "Солнечные страницы детства" Содружества библиотек Тюменской области".

Молодежное пространство "Просто" благфонда "Наше время".

всероссийский фестиваль уличных театров "Сны улиц 2022" театра "Мимикрия".

программа поддержки мастеров "Время ремёсел" Центра социальной адаптации и культурного развития "Эбием".

проект "Тепло шерсти" Гильдии мастеров современных и народных ремесел.

спектакль "Сибирь. Начало" театра оригинального жанра "Гелиос".

На конкурс грантов губернатора Тюменской области 2022 года по направлению "Поддержка проектов в области культуры и искусства" было подано и допущено до оценки экспертов 38 заявок, что на 4 больше, чем в 2021 году.

Самый большой грант на реализацию проекта "Сны улиц 2022"" выиграл театр "Мимикрия" (818 080 руб.), а самый маленький - "Гелиос" на постановку спектакля "Сибирь. Начало" (199 240 руб.). Среди организаций-победителей есть некоммерческие организации из Тюмени, Ялуторовска и Голышмановского городского округа.

В Год культурного наследия народов России по итогам конкурса поддержано два проекта, направленных на развитие и продвижение мастеров и ремесленников Тюменской области: проект "Тепло шерсти" (сохранение традиционного рукоделия - валяние шерсти) и программа поддержки мастеров "Время ремёсел" (помощь мастерам в развитии предпринимательских навыков).

Знаковым стал проект по созданию нового креативного молодежного пространства "Просто" в поселке Голышманово: в имеющемся помещении бывшего кинотеатра "Родина" будет проведен косметический ремонт в стиле лофт, приобретено необходимое оборудование, мебель, реквизит. Для реализации своей идеи некоммерческая организация выиграла грант в размере 424 060 руб.

Все проекты-победители будут реализованы некоммерческими организациями в течение 2022 и 2023 годов. В настоящее время департамент социального развития Тюменской области заключает соглашения с победителями конкурса о предоставлении гранта.