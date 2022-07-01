Два дня регионального слёта-форума "ЮНАРМИЯ - важен каждый!" завершены

С 29 по 30 июня на базе центра "Аванпост" прошёл региональный слёт-форум "ЮНАРМИЯ - важен каждый!" в котором приняли участие юнармейцы и руководители местных штабов из 18 муниципалитетов области, центра "Аванпост" и тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Образовательные площадки, экстремальный забег и слет Регионального штаба - эти и другие площадки развернулись в минувшие два дня.



Первый день - это образовательные площадки по трём направлениям: юнармейский кибер-полигон, "Школа юных корреспондентов" и интерактивная площадка "Ратник". Экстремальный забег, который включил в себя марш-бросок с выполнением задач на проверку физической подготовки и армейскую полосу препятствий. После прохождения каждый участник получил фирменный шеврон "Юнармейская гонка".



Второй день - это слет Регионального штаба для руководителей и образовательная площадка по социальному проектированию "Важен каждый!" для юнармейцев.



На торжественном закрытии состоялось награждение Нагрудным знаком "Юнармейская доблесть" III степени юнармейцев из Казанского района, Ялуторовска, Ишима и центра "Аванпост". А также благодарственные письма от имени начальника Главного штаба движения ЮНАРМИЯ Никиты Нагорного вручены начальникам местных штабов из Заводоуковского городского округа, Ишимского района и Ялуторовска.