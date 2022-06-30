Тобольское ПАТП проводит для желающих экскурсии

16:40 30 июня 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото -https://vk.com/patp_tob

Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие проводит экскурсии для всех, кто хочет узнать об истории предприятия и общественного транспорта города. 

"Мы открыли запись на экскурсии в Тобольское ПАТП на июль! Записывайтесь, пока есть свободные даты. Экскурсионные дни - вторник, четверг. Заявки принимаются по телефону 25-26-37, доб. 2110 или через электронную почту pr@tpatp.ru. Когда вы не приходите к нам на экскурсии, где-то грустит один ЛиАЗ", - отмечают на странице ПАТП в Vk.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2022