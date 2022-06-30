Тобольское ПАТП проводит для желающих экскурсии

Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие проводит экскурсии для всех, кто хочет узнать об истории предприятия и общественного транспорта города.
"Мы открыли запись на экскурсии в Тобольское ПАТП на июль! Записывайтесь, пока есть свободные даты. Экскурсионные дни - вторник, четверг. Заявки принимаются по телефону 25-26-37, доб. 2110 или через электронную почту pr@tpatp.ru. Когда вы не приходите к нам на экскурсии, где-то грустит один ЛиАЗ", - отмечают на странице ПАТП в Vk.
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