Тобольское ПАТП проводит для желающих экскурсии

Фото -https://vk.com/patp_tob

Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие проводит экскурсии для всех, кто хочет узнать об истории предприятия и общественного транспорта города.

"Мы открыли запись на экскурсии в Тобольское ПАТП на июль! Записывайтесь, пока есть свободные даты. Экскурсионные дни - вторник, четверг. Заявки принимаются по телефону 25-26-37, доб. 2110 или через электронную почту pr@tpatp.ru. Когда вы не приходите к нам на экскурсии, где-то грустит один ЛиАЗ", - отмечают на странице ПАТП в Vk.