В Ялуторовском музее можно увидеть "Краски моря"

16:55 30 июня 2022
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С 8 июля в музее "Торговые ряды" Ялуторовска будет работать бесплатная выставка "Краски моря". На выставке представят более 20 графических работ с морскими пейзажами из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.

"С помощью изобразительных средств музей предлагает ощутить бурлящее море с пышными шапками пены, изумрудную морскую гладь с барашками волн, стремящихся к берегу. Красота природы, сотканная из множества мазков, напоминает цветную палитру жизни, порой игривую, порой задумчиво-серьезную. Представленные работы - это попытка запечатлеть миг, передать состояние моря здесь и сейчас", - пишут организаторы.

Теги: выставки , картины , творчество , художники , Ялуторовск
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