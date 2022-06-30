Школе Вагайского района присвоят имя Героя России Сайфуллина

Имя Героя России, полковника Рустама Сайфуллина присвоят Карагайской школе Вагайского района

В учебном заведении к 1 сентября также установят "Парту героя", а в парке Боевого братства создадут Аллею героя.

"От имени всех наших земляков хотим пожелать нашему герою быстрого восстановления (https://t.me/operativnyishtabtyumen/8487). Думаю, что в ближайшее время он посетит наш район, эта встреча будет теплой и дружеской", - сказал первый заместитель главы администрации Вагайского района Александр Сафрыгин.

Высшую государственную награду - звезду Героя России - уроженцу села Вагай Тюменской области вручил министр обороны России Сергей Шойгу. Сейчас Сайфуллин проходит лечение в Центральном военном клиническом госпитале, ранение он получил в ходе специальной военной операции.