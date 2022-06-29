Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев находится с рабочим визитом в Тюменской области

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев находится с двухдневным рабочим визитом в Тюменской области, сообщает облпрокуратура.
В первый день своего визита в областном центре он провел рабочие встречи с губернатором Александром Моором, главным федеральным инспектором Дмитрием Кузьменко, бизнес-омбудсменом Павлом Меньшиковым, уполномоченным по правам человека в Тюменской области Сергеем Миневцевым, врио начальника регионального управления ФСБ России Игорем Архиповым, начальником УМВД России Леонидом Коломийцем.
В рамках этих мероприятий обсуждено текущее положение дел в регионе, рассмотрены вопросы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, проблемы борьбы с преступностью и другие.
После этого Сергей Зайцев провел личный прием граждан и предпринимателей.
Людей волновали вопросы предоставления социальных льгот и пособий на детей, выплаты заработной платы, компенсации морального вреда в результате причинения травмы, защиты прав несовершеннолетних, оборудования мест накопления ТКО и ликвидации несанкционированных свалок, жилищно-коммунального обслуживания многоквартирных домов, обжалования действий судебных приставов.
В свою очередь предприниматели обращались по вопросам защиты и контрольных (надзорных) мероприятий, создания благоприятных условий для развития бизнеса, получения мер господдержки, надлежащего исполнения обязательств по государственным контрактам, законности уголовного преследования, за оказанием содействия в предоставлении земельных участков.
По всем обращениям незамедлительно организованы прокурорские проверки, их ход и результаты поставлены на контроль.
Далее под председательством Сергея Зайцева проведено в режиме видеоконференцсвязи заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей в УрФО. Обсуждались вопросы состояния законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, проблемы при взаимодействии малого и среднего бизнеса с органами власти, в том числе в условиях санкционных ограничений.
Сергей Зайцев потребовал от присутствующих принять дополнительные меры по обеспечению и защите прав предпринимателей, снижению административной нагрузки на бизнес, недопущению проведения в отношении предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса необоснованных контрольных (надзорных) мероприятий, процессуальных проверок.
Сделан акцент на необходимость обеспечить оперативное реагирование на выявленные нарушения закона в обозначенной сфере и их устранение.
По итогам заседания группы выработаны конкретные меры, направленные на повышение эффективности надзорной деятельности.
В завершение рабочего дня Зайцев провел встречу с коллективом прокуратуры Ленинского АО Тюмени, обсудил текущие вопросы надзорной деятельности, задачи, поставленные руководством Генеральной прокуратуры РФ.
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